3,3 miljoen euro extra voor koningshuis dankzij indexering

Net als de lonen van de ambtenaren worden ook de werkingskosten en de dotaties van de koninklijke familie aangepast aan de indexering.

Voor de Civiele Lijst, waarmee koning Filip zijn werkingskosten betaalt, was in de begroting van dit jaar al 12,78 miljoen euro voorzien, maar wordt nu begroot op 13,28 miljoen, ofwel 500.000 euro meer. En ook de dotaties stijgen. Zo krijgt koning Albert 35.000 euro meer dan voorzien (1.035.000 euro in totaal), Laurent 11.000 (345.000 in totaal) en Astrid 12.000 (360.000 in totaal).

Tot slot zijn er ook nog de “overige kosten”, de diensten die worden geleverd door de federale overheidsdiensten (zoals beveiliging door de federale politie). Die stijgen tot 25.719.000 euro in totaal.

Alles samen zal de monarchie nu 40.687.000 euro ontvangen, ofwel 3,3 miljoen euro meer dan aanvankelijk begroot. Nooit eerder lag dat totaalbedrag zo hoog en wellicht volgen er nog twee indexaanpassingen, want momenteel is er alleen nog maar rekening gehouden met de indexoverschrijdingen van december vorig jaar en februari dit jaar.