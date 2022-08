Ouders van Verongelukte Kinderen vragen strengere straffen voor vluchtmisdrijven

In de nasleep van het dodelijke ongeval in Temse, waarbij de zestienjarige Francis werd doodgereden door een bestuurder die onder invloed was en vluchtmisdrijf pleegde, vraagt de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) om strengere straffen voor vluchtmisdrijven. “In theorie zijn de straffen zwaar genoeg, al worden ze nu te weinig toegepast.

In 2021 waren er 4.189 ongevallen met vluchtmisdrijf in ons land, ofwel bijna 12 per dag, zo blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. “Verkeersveiligheid is een keten”, zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, aan VRT. “In die keten moet op elk ogenblik en in elke schakel ingegrepen kunnen worden. Dat begint met de rijopleiding en attitudevorming. Na de educatie kan er sensibilisatie zijn en tot slot eventueel nog handhaving en repressie. Op dit moment kan in elk van die schakels duidelijk nog meer worden gedaan.”

Vooral het feit dat de dader van het dodelijk ongeval in Temse “bekendstond bij de politie”, stoot de vzw voor de borst. “Het is te vaak zo dat zulke ongevallen worden veroorzaakt door mensen met een verleden”, zegt Paul Vande Walle, die in 1993 zijn zoon Wouter verloor na een verkeersongeval en mee aan de wieg stond van de OVK. “Ik denk dat er veel sneller een levenslang rijverbod opgelegd moet worden. Nu wordt dat nog zelden toegepast.”

Van Wonterghem treedt hem daarin bij. “Net zoals er veel mensen zijn die heel hun leven geen piano kunnen spelen, zijn er ook mensen die beter heel hun leven niet met de auto rijden. Die bestuurder uit Temse is nog jong, maar heeft nu al zo’n verleden, nu al zo’n pathologie die hij met zich draagt, wat maakt dat hij allicht mentaal niet geschikt is om nog verkeersdeelnemer te zijn.”

De ouders van Merel De Prins, het twaalfjarig meisje dat op 28 oktober 2015 werd doodgereden, pleiten voor een digitale oplossing. “Waarom bijvoorbeeld het rijbewijs niet koppelen aan een digitale sleutel”, zeggen ze. “Zodat het onmogelijk wordt om een wagen te starten zonder rijbewijs. Dat zou niet alleen mogelijke verkeersslachtoffers kunnen beschermen, maar zou die bestuurders ook beschermen tegen zichzelf. Nu wordt er alleen nog gekeken naar wat er gebeurt na het ongeval, maar preventie is nog beter.”