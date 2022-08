Ouders van hersendode Archie (12) krijgen tot donderdagochtend om jongen te verplaatsen

De ouders van Archie Battersbee, de hersendode Britse jongen om wiens behandeling al dagenlang wordt gestreden, krijgen van het ziekenhuis nog tot donderdagochtend 9 uur Britse tijd (10 uur Belgische tijd) de tijd om een High Court te vragen hem naar een palliatieve instelling te verplaatsen. Als er op dat moment geen aanvraag is ingediend, zal de twaalfjarige jongen om 11 uur Britse tijd (12 uur Belgische tijd) van de beademing worden gehaald. Dat schrijven Britse media.

Eigenlijk had het ziekenhuis waar de Britse jongen ligt, zijn behandeling woensdagochtend al willen beëindigen. Dat ging niet door omdat zijn ouders op het laatste moment naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapten. Dat hof wilde echter niet tussenbeide komen, meldden Britse media woensdagavond.

Verplaatsing

Het Britse Sky News meldt dat de ouders van Archie van het ziekenhuis nog tot donderdagochtend de kans krijgen om verplaatsing naar een palliatieve afdeling aan te vragen. In afwachting daarvan zal zijn behandeling worden voortgezet. Volgens de artsen zijn de vooruitzichten van de jongen echter “nihil”. Omdat zijn toestand onstabiel is, stelt het ziekenhuis dat “ook verplaatsing naar een andere locatie, zelfs als dit om een korte afstand gaat, een aanzienlijk risico met zich meebrengt”.

De moeder gaf woensdagavond toe dat de juridische strijd om haar zoon in leven te houden “ten einde” is gekomen. Ze hoopt dat hij nog overgebracht kan worden naar de instelling, die volgens de moeder alvast heeft aangegeven dat ze de jongen wil opnemen.

Online challenge

De juridische strijd om het leven van Archie wordt al dagenlang op de voet gevolgd door internationale media. De jongen raakte zwaargewond toen hij volgens zijn moeder vermoedelijk meedeed aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken.

Volgens de ouders boekt hun zoon wel degelijk vooruitgang.

