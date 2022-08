Deelnemers Amerikaanse ‘The Bachelorette’ slaan met vis op elkaars gezicht in Brugs café

Cafébaas Philip Maes (rechts) is blij met de internationale belangstelling voor Brugge en voor zijn kroeg in het bijzonder. Onder meer met de passage van The Bachelorette. — © rr, evib

Philip Maes, eigenaar van café 2be in de Brugse Wollestraat, mocht onlangs een grote groep Amerikanen ontvangen in zijn zaak. De producenten van het Amerikaanse realityprogramma The Bachelorette hadden zijn kroeg uitgekozen voor een opname. Bedoeling was dat de mannen Belgische spelletjes speelden, waarna ze elkaar in het gezicht sloegen met een vis…

De opnames voor de Amerikaanse tv-serie The Bachelorette hebben maar één middag geduurd. “Ik was verbaasd hoe vlot alles verliep”, zegt cafébaas Philp Maes van 2be. “De ploeg is hier rond 9.30 uur gearriveerd. De opnames stonden gepland tegen 15 uur. Iedereen kreeg een korte briefing voor aanvang. Zo goed als alles gebeurde ook in één shot. Dan pas zie je hoe iedereen op elkaar is ingespeeld.”

Tijdens de opnames was het de bedoeling dat de mannen Belgische spelletjes speelden. “Ze moesten blad-steen-schaar spelen. De verliezer kreeg dan een slag in het gezicht met een vis. Geen idee hoe ze bij dat spelletje kwamen als “typisch Belgisch””, zegt Philip lachend. “Ik had alleszins nog nooit van het spel gehoord.” (Lees verder onder de video)

Het was heel belangrijk dat alles geheim bleef. Daarom moest Philip ook een geheimhoudingscontract ondertekenen. “Het doel van het programma is dat The Bachelorette oftewel de vrouwelijke vrijgezel, een man vindt. Elke aflevering valt er dan ook een man af als kandidaat-partner, tot er uiteindelijk één iemand overblijft. Vandaar dat het belangrijk was dat zowel ik als mijn personeel niets verklapten over de mannen die nog in het spel zaten.”

Hoewel de realityserie in april 2022 al werd ingeblikt, waren de toegepaste coronaregels nog heel strikt. “Je kunt het een beetje vergelijken met de Ronde van Frankrijk”, zegt Philip. “Net als de wielrenners moesten bijna alle acteurs getest worden. Iedereen moest ook een mondmasker dragen, hoewel dat in België op dat moment niet meer gangbaar was. Het was heel vreemd om weer in die sleur te zitten.”

The Bachelorette is niet de enige weg via dewelke de zaak van Philip Maes door buitenlanders te bewonderen valt. “Wij hebben onlangs ook samengewerkt met Tomorrowland. De organisatoren bieden pakketreizen aan voor toeristen die naast het festival ook België willen ontdekken. Tijdens die reizen gaan ze naar alle toeristische steden van ons land. Toen ze in Brugge waren, zijn ze ook hier gepasseerd.” (Lees verder onder de foto)

“Het is altijd positieve reclame als je zaak te zien is in de internationale media”, aldus nog de cafébaas. “Ik heb nog wekelijks toeristen die hier passeren omdat ze mijn zaak herkennen van de film In Bruges (de in 2008 uitgebrachte prent met onder anderen Colin Farrell, red.). Vandaar dat ik er dus meestal ook op inga als er dergelijke aanbiedingen komen.”