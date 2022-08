Premier van Peru biedt ontslag aan

De Peruaanse premier Anibal Torres heeft zijn ontslag aangeboden te midden van een politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land. In een brief aan president Pedro Castillo schrijft Torres dat hij terug wil keren naar zijn studenten en naar wetenschappelijk onderzoek. Het staatshoofd heeft nog niet bekendgemaakt of hij al dan niet ingaat op het ontslag. Het aftreden van de premier heeft in Peru gewoonlijk de vervanging van alle ministers tot gevolg.