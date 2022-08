Geslaagde generale repetitie van ‘Vera’ in Herderen

Hoofdfiguur in het stuk is de zestienjarige Vera die bij haar oma op zolder een antieke klok ontdekt die haar terug katapulteert in de tijd, naar 1747 het jaar van de Slag van Lafelt. Oorlog is de rode draad in het verhaal. Die blijkt van alle tijden te zijn - want de mens leert niet uit zijn verleden - en Vera komt via de klok in meerdere conflicten en oorlogen terecht waarin haar voorouders - en bij uitbreiding heel de streek - geconfronteerd worden met ellende, pijn en dood...

Het hele verhaal wordt op een imponerende wijze ondersteund door flitsende beelden en special effects, met de kerk van Herderen als levend decorelement. Met behulp van 3d-animatie, photo scanning en daverende soundeffects wordt de kerktoren tot leven gebracht en dat zorgt geregeld voor huiveringwekkende taferelen en kippenvelmomenten. ‘Vera’ is dan ook geen saaie toneelopvoering of historische re-enactment maar een moderne story met een onverwacht hoge actualiteitswaarde.

Na afloop spraken de toeschouwers hun bewondering uit over het spektakel dat vanaf vrijdag 5 augustus op 8 avonden wordt opgevoerd. Dat gebeurt telkens voor een beperkt publiek van 300 bezoekers. Wie een opvoering wil meepikken moet zich haasten want meerdere avonden zijn helemaal uitverkocht en er zijn nog slechts enkele tientallen kaarten beschikbaar.

Info: www.theaterozzy.be