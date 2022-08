Zus Hermien en broer Artuur Peters plaatsen zich in de K1 vlot voor de halve finale

Van 03/08 tot 07/08 wordt op het Banook meer van Halifax (Canada) hrt WK kajak voor seniores mannen en vrouwen afgewerkt. Tijdens de eerste wedstrijddag mochten zus Hermien en broer Artuur Peters al het water op voor hun races in de K1. Hermien finishte in haar voorwedstrijd van de K1 500m knap tweede en Artuur strandde in zijn K1 1000m race

Hermien Peters, zesde op de OS 2021, opende voor de Belgische delegatie het WK 2022 met een knappe prestatie. Halfweg kwam ze als tweede door en dat volstond ruimschoots om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale. In de slotmeters sprintte Hermien zich nog voorbij de Chinese Mengdie Yin, maar ze werd op haar beurt voorbij gesneld oor de Hongaarse winnares Eszter Rendessy. Onze landgenote zou uiteindelijk de vierde snelste tijd van de 28 kajaksters realiseren en kan dus met veel vertrouwen die halve finales tegemoet zien.

© Raymond Lemmens

Een uurtje later was het de beurt aan broer Artuur. De 25-jarige Neerpeltenaar, vorig jaar nog 10de op de Spelen, deed de prestatie van zijn zus fijntjes over. Ook hij finishte in het Olympisch nummer K1 1000m knap tweede en dat op amper één seconde na de regerende Olympische kampioen Balint Kopasz. Artuur ging nog net de Spanjaard Francisco Cuelos, zesde op de Spelen in de K2, vooraf. Hij pakte uit met de derde snelste tijd op 30 deelnemers en mag dus net als zijn zus met veel vertrouwen vrijdag aan de slag in de halve finales.

Hermien en Artuur starten op de tweede WK dag in K2. Hermien met Lize Broekx in K2 500m en Artuur met Bram Sikkens in voor de mannen het nieuwe Olympische nummer K2 500m.