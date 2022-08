Betrapt met de bazin in bed, nu is zijn lichaam uit het kanaal gehaald: zaak die begon als klucht lijkt te eindigen in een drama

Wat begon als een vaudeville die zo goed als alle Franse media haalde, lijkt uit te draaien op een drama nu in het dorpje Labarthe-Rivière (Haute-Garonne) een Renault Clio uit het kanaal van Camon is gehaald met een lijk aan boord. Zo goed als zeker dat van de boerenknecht die sinds februari spoorloos is, nadat hij met zijn bazin in bed betrapt was door haar zoon.