Sportief Manager Christophe Roodhooft overschouwt de nieuwe gezichten bij Alpecin-Fenix: “We hebben ons gevoelig versterkt en niet alleen in de breedte”

Alpecin-Deceuninck kondigde gisteren aan zich volgend jaar met vijf nieuwe gezichten te versterken. Transfers die al een tijdje in de lucht hingen, maar nu ook officieel zijn. De gebroeders Roodhooft verliezen straks met Tim Merlier een belangrijke pion, maar trokken voor de intrede in de World Tour kleppers als Sören Kragh Andersen en Quinten Hermans aan en zetten in op de jonge snelle mannen Kaden Groves en Jensen Plowright.