“Zwoele voormiddag, later op de dag kans op buien”

Het te verwachten weerbeeld houdt echter onzekerheden in omdat diverse weercomputers met verschillende berekeningen op de proppen komen. Niet alleen voor de periode rond het middaguur maar ook en vooral later op de dag. We houden in Limburg hoe dan ook best rekening met een aantal losse buien in de vooravond, maar mogelijk ontstaan deze buien pas bij de oosterburen. Hoe meer naar het zuidoosten, hoe groter de kans op een onweer. Hoe meer naar het noordwesten hoe groter de kans dat het droog blijft.

Afhankelijk van de bewolkingsgraad krijgen we nog maxima tussen 27 en 30°C. Al ziet het er intussen toch wel naar uit dat het moeilijk wordt om de kaap van 30°C nog te ronden.

Vanwege de hogere luchtvochtigheid kan het wél zwoel gaan aanvoelen. Zeker op plaatsen waar er even een bui valt er vervolgens de zon er opnieuw door breekt.

In de nacht naar vrijdag is de kans op regen of enkele buien nog steeds het grootst over het zuidoosten van de provincie.

Vanwege de vele wolken wordt het een zeer zachte en zwoele nacht. We kunnen minima tussen 16 en 19°C verwachten.

