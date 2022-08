Er is geen bal op de tv, zong Doe Maar ooit. Ze beginnen halverwege deze zomer stilaan gelijk te krijgen. Een mens zou voor minder reikhalzend uitkijken naar het nieuwe tv-seizoen. Over concrete uitzenddata houden de zenders nog even de lippen stijf op elkaar, toch is al een en ander duidelijk in de puzzel van het komende najaar. Een overzicht.