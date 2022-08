Uitzonderlijke missie: Belgische mijnenjager vertrekt naar Middellandse Zee

De Belgische mijnenjager M923 Narcis vertrekt maandag met 47 opvarenden naar de Middellandse Zee om zich daar aan te sluiten bij het permanente vlootverband van de NAVO, zo is woensdag uit militaire bron vernomen.

Deze zogeheten Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) richt zich specifiek op het bestrijden van mijnen in en rond de Middellandse Zee. Als het nodig is kan de vloot worden ingezet voor militaire operaties, als onderdeel van de NAVO-reactiemacht.

De missie zou vijf maanden duren. Voorlopig is niet voorzien door te stromen naar de Zwarte Zee, aldus een militaire woordvoerder.

België neemt hoogstzelden deel aan zo een missie. Ook de Nederlandse mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen vertrekt weken eerder dan gepland naar de Middellandse Zee, zo meldt Defensie in Nederland. “Mocht het nodig zijn, dan kunnen we eerder helpen bij het ruimen van mijnen. Daarom vertrekken we eerder dan gepland”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marine.