Taxichauffeurs niet blij met 20 km/u in Hasselt

Hasselt

Vanaf vrijdag wordt de Hasseltse binnenstad een woonerf, waardoor er binnen de Kleine Ring nog maximum 20 kilometer per uur gereden mag worden. De bedoeling van de stad is om voetgangers, fietsers en automobilisten gelijkwaardig te maken. Maar de maatregel zet ook kwaad bloed bij verschillende Hasseltse taxichauffeurs. 20 kilometer per uur in de binnenstad betekent tijdverlies, waardoor de kortere ritten niet meer rendabel zullen zijn. En daar zal de klant de dupe van zijn.