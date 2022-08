Opmerkelijk: vliegtuig van KLM vliegt met open luik over Noordzee — © Twitter

Een opmerkelijk beeld vanop de luchthaven van Schiphol. Daar kwam dinsdag een KLM-toestel aan dat tijdens een vlucht over de Noordzee met een deels open luik vloog. Op videobeelden die circuleren op sociale media, valt te zien hoe het luik aan de rechterzijde van het toestel iets naar binnen zit.

Na onderzoek van de luchtvaartmaatschappij bleek het te gaan om een technisch mankement. Een van de vrachtluiken werd daardoor deels naar binnen gedrukt. KLM kon wel garanderen dat de passagiers en crew op geen enkel moment in gevaar zijn geweest. “Er is ook geen risico geweest op het verliezen van vracht of koffers”, klonk het nog.

(kmlo)