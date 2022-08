Internationale Triatlonfederatie laat transgendervrouwen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan wedstrijden

“Om deel te nemen aan triatlons op elite- of amateurniveau in de vrouwencategorie moet een transgenderatlete bewijzen dat de testosteronconcentratie in haar bloed gedurende ten minste 24 maanden lager is dan 2,5 nmol/l”, aldus World Triathlon, dat daarmee het idee overneemt van de wielerbond UCI, die dit criterium op 16 juni heeft opgelegd.

Er geldt ook nog een tweede regel: “Er moeten ten minste 48 maanden zijn verstreken sinds de laatste deelname als man van een transgender atleet aan een sportwedstrijd.” Deze twee criteria zijn vastgesteld na een jaar durend overleg waarbij input werd gevraagd van deskundigen op dit gebied en leden van de transgendergemeenschap.

“Het beleid dat we zojuist hebben goedgekeurd, laat zien dat het onze prioriteit is om het gelijkheidsbeginsel te waarborgen en tegelijkertijd inclusief te zijn”, aldus Wereldtriatlonvoorzitter en lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Marisol Casado.

Deze nieuwe regel staat echter haaks op het eerdere besluit van de Britse triatlonbond om transgender-atleten in een nieuwe ‘open categorie’ op te nemen, naar het voorbeeld van de Internationale Zwemfederatie.

De Britse triatlonbond koos ervoor enkel atleten die vrouwelijk bij de geboorte zijn, te laten deelnemen aan vrouwenwedstrijden en is daarmee de eerste bond die in het Verenigd Koninkrijk vrouwenwedstrijden afsluit voor transgendervrouwen.

In november 2021 had het IOC er de voorkeur aan gegeven het aan elke sport over te laten wat te doen met de opname van transgendervrouwen in sportcompetities, onder verwijzing naar het gebrek aan “wetenschappelijke consensus over de rol van testosteron bij de prestaties in alle sporten”.