Negentienjarige man verdronken in steengroeve in Henegouwse Mont-sur-Marchienne

Een jongeman van negentien jaar is woensdag verdronken in de steengroeve Gralex in Mont-sur-Marchienne, een deelgemeente van Charleroi in Henegouwen. Dat melden de hulpdiensten. Zij probeerden het slachtoffer nog te reanimeren.

De man was met vrienden aan het zwemmen in een gebied dat niet toegankelijk is voor het publiek. Hij verdween toen hij in het water dook. Duikers kwamen nog ter plaatse om de man te zoeken, maar niet veel later kwam het lichaam van het slachtoffer bovendrijven. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar die pogingen waren tevergeefs.

Het slachtoffer is een man van negentien jaar uit Brussel.