B-ploeg Lommel SK geraakt niet voorbij Dessel Sport, waar Bilzenaar twee keer scoort

Opvallend detail bij aanvang van de oefenpartij: er was een VAR aanwezig in het bloedhete Armand Melisstadion. Het scheidsrechterlijke trio werd bijgestaan door het befaamde busje op de parking. Van de A-kern deden alleen nieuwkomer Ivezic, Aguilar, Troonbeeckx en Kabongo mee, de rest kreeg rust. Bilzenaar Oleg Cheprassov zorgde voor beide doelpunten van Dessel Sport. De groentjes van groen-wit hadden nog nooit eerder samengespeeld en kregen zo de kans om speelminuten te vergaren en fysiek fitter te worden. Doelman Ivezic liet zich opmerken met enkele fraaie reddingen, maar kende ook geluk met tweemaal het doelhout. Bij beide Lommelse doelpunten was er ook sprake van een tikkeltje geluk. Eerst zag de Desselse doelman er niet goed uit op een schot van Troonbeeckx (ex-Dessel) en in de slotfase week een schot van invaller Dejaeger af in doel: 2-2.

Aanstaande zaterdag (19.00 uur) speelt Lommel SK haar laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Jong AA Gent.

DESSEL SPORT: Camps, Ghislain, Vanhaen, Osei Berkoe (46’ Mekkaoui), Cheprassov, Geukens, Coeckelbergs, Cavus, Sols (78’ Smolders), Haagen, Swerten.

LOMMEL SK: Ivezic - Aguilar, Smolders (88’ Vossen), Vandamme (Bormans), Okaka Saka (88’ Vanhoof), Benhaddane (69’ Debruyn) - Kaplan (75’ Dejaeger), Troonbeeckx, Reumers, Weckhuysen (85’ El Harrak), Kabongo, Kaplan.

DOELPUNTEN: 9’ Cheprassov 1-0, 53’ Troonbeeckx 1-1, 61’ Cheprassov 2-1, 80’ Dejaeger 2-2.

SCHEIDSRECHTER: Michiel Allaerts

TOESCHOUWERS: 650 (svc)