Vorig jaar stond het water nog aan de lippen in Maaseik, dit jaar kan je de Maas te voet oversteken

Door de droogte staat het waterpeil in de Maas heel laag. In 2021 stond het water nog aan de lippen. — © Track88 & Christian Gerardts

Grevenbicht / Obbicht / Maaseik

Bij Grevenbicht en Obbicht/Nattenhoven in Nederland kan je op sommige plekken de Maas te voet oversteken. Door de droogte staat het water in de Maas extreem laag en de waterstanden dalen verder. Rijkswaterstaat doet er op dit moment alles aan om de waterstand op peil te houden. Vorig jaar stond het water nog aan de lippen in Maaseik. De Maasbedding nam toen steeds grotere gebieden in. Maaseikenaar Christian Gerardts maakte toen deze indrukwekkende beelden waarop grote delen van Roosteren, Susteren en Echt al waren ondergelopen.