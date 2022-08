De Tour de France uitrijden? Dat levert Florian Vermeersch een eigen hamburger op: “Die samoeraisaus is wel pikant”

De meet-and-greet in de zaal van sfeercafé Picasso ging natuurlijk over het grootste wielercircus ter wereld, waarvan Florian Vermeersch momenteel nog aan het bekomen is. “Leuk, maar niet om elke drie maand te doen”, grapte hij. De Tour hangt ook bij een profrenner overigens nog een tijdje in de benen, want de dagen nadien kreeg hij ’s middags al eens een klop van de figuurlijke hamer en genoot hij van een uurtje slaap in de zetel.

In de bergen was het zijn taak om bij kopman Caleb Ewan te blijven, in de tijdrit en de Roubaix-rit mocht hij zijn eigen kans gaan. “Eigenlijk zaten er dit jaar geen overgangsritten tussen, om iemand met een klassiek profiel een kans te geven. Roubaix had ik aangestipt, maar de valpartij was mijn eigen schuld. En ook daarmee moet je leren omgaan, dat is koers”, klonk het nuchter. “Ik ging die rit sowieso niet winnen, maar ik was top-10 geëindigd tussen de groten en dan was mijn Tour geslaagd geweest.” (lees verder onder foto)

© GHL

Leuke anekdotes waren er ook op de ontmoetingsavond: zo moest Florian vijf of zes minuten wachten op een helling in de eerste Alpenrit, op zijn kopman. “Het kan grappig klinken, maar dan voel je je wel even een uil zeker met al de mensen die foto’s van jou komen nemen”, lachte hij. Een boeiende terugblik was het op een meer dan geslaagde Tour, waar meer dan 30 Floboys van genoten in de zaal van de Picasso. (lees verder onder foto)

© ghl

Maar de apotheose moest toen natuurlijk nog komen met de Floburger: de renner opteerde voor een komijnbroodje met een ribeye burger, met Samurai - één van zijn lievelingssauzen - en curryketchup, een plakje Emmentaler-kaas, sla, tomaat, rode ajuin én afgewerkt met snippers Gandaham. Een en ander werd in overleg met de mannen van de Papas uitgekozen. “Zo hoorden er eerst champignons bij, maar dat was dan niet naar de smaak van Florian”, vertelde Ben Bundervoet.

Voedingsschema

Wie er zelf wil van genieten: het kleinood kost 8 euro en is vanaf nu de burger van de maand. En ja, drie weken na een uitputtende Tour mag ook een jonge profrenner gerust één keer zondigen in zijn voedingsschema. ‘De Flo’ genoot er woensdagavond in elk geval met volle teugen van. “Een tof initiatief, ik ben niet echt een kenner, maar ik wou er natuurlijk wel wat groenten op, kwestie van het gezond te houden. En voor de rest is het door mijn keuze voor samoeraisaus pikant, maar daarvoor is het hier ook een café natuurlijk.”

De eerstvolgende koers waarin Florian Vermeersch weer de weg op kan, is de Tour of Leuven of de GP Scherens, nu zondag, goed voor 199 km en een paar bescheiden hellingen.

© ghl

© ghl

© GHL