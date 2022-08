Hasselt

Na een slepende ziekte is professor Philippe Bekaert (55) van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) en de UHasselt vorige week overleden. De professor informatica verrichtte wetenschappelijk pionierswerk in het domein van visual computing en ging aan de slag met virtual reality en 360°-camera’s. “Diep vanbinnen was hij ook een kunstenaar, al zou hij dat nooit van zichzelf zeggen”, klinkt het.