Het moest hét prestigeproject worden in Knokke-Heist: een exclusief golfterrein met een nog exclusiever hotel en congrescentrum. Maar minister Zuhal Demir (N-VA) vindt dat het project het polderlandschap inneemt, in plaats van erin te integreren. Met één zin trekt ze een streep door de exclusieve plannen: “De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder bunker shot is dit dossier niet recht te trekken.”