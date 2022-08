Dimitri Van den Bergh strandt in halve finale Players Championship 22, tegenstander toont stalen zenuwen met slokje water vlak voor allerlaatste pijl

Dimitri Van den Bergh is de beste landgenoot geworden op het Players Championship 22 dartstoernooi (120.000 euro). In het Engelse Barnsley moest hij in de kwartfinale met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Pool Krzysztof Ratajski. Die bleef bij zijn allerlaatste pijl wel héél rustig. Net voor hij zijn winnende pijl moest gooien, nam de Pool nog doodleuk een slokje water. Toch opvallend.