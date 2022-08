Nancy Pelosi heeft Taiwan verlaten, maar laat een internationale puinhoop achter

China heeft alvast woord gehouden. Het had de VS gewaarschuwd dat er zware represailles zouden komen als Pelosi in Taipei zou landen, inclusief militair machtsvertoon. Peking stelde een aantal sancties in tegen het eiland, wat resulteerde in een invoerverbod op sommige goederen uit Taiwan en de export van zand naar de Chinese Volksrepubliek.

China is gestart met grootscheepse militaire oefeningen. Die zijn gepland op zes strategische plaatsen rond Taiwan en zullen tot zaterdag duren. Gedurende die periode zal Taiwan zowel vanop zee als in de lucht volledig geïsoleerd worden. Het lijkt sterk op de strategie die Peking zal ontplooien als het ooit de stap zet om de “afvallige provincie” militair te veroveren. Nancy Pelosi heeft hen alvast de kans gegeven om te oefenen. De situatie doet op die manier sterk denken aan de inval van Oekraïne door de Russen: Moskou hield ook maanden vol dat hun troepen alleen oefenden aan de grens met Oekraïne, niemand verwachtte dat een invasie écht zou plaatsvinden.

De droom van Xi

De aangekondigde oefeningen zorgen onder de inwoners van Taiwan voor onrust. Taipei heeft woensdag de militaire paraatheid verhoogd.

(lees verder onder de foto)

China stuurde een colonne tanks naar de kuststad Xiamen. De stad ligt op slechts enkele kilometers van het Taiwanese eiland Kinmen. — © ISOPIX

Chinees president Xi Jinping wil koste wat het kost heel China herenigen. Hij zou er een legendarische status door verwerven. In de herfst zal hij meer dan waarschijnlijk een derde ambtstermijn krijgen, wat voor zijn voorgangers verboden was. Het moet de 69-jarige president op weg zetten om te regeren tot aan zijn dood. Jinping heeft nog tijd om een andere manier te vinden om Taiwan in te lijven dan met bruut geweld. In Peking beseft men ook dat een landing op het eiland extreem moeilijk is en er een zware strijd nodig zal zijn om het in te nemen. Een gewapend conflict zou China internationaal isoleren en kan hun economie torpederen. Dat is het laatste wat Xi Jinping wil.

Boze bondgenoten

Niet alleen Taipei zal de gevolgen van Pelosi’s bezoek dragen. Ook president Biden moet puin ruimen. Hij probeerde Pelosi tegen te houden, maar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zette hem in een onmogelijke positie. Haar trip publiek verbieden, kon Biden niet, zeker niet na de dreigementen uit Peking. Hij zou als zwak zijn afgeschilderd, buigend onder Chinese druk. Op enkele maanden van de cruciale midterm-verkiezingen zou dat dodelijk geweest zijn voor zijn partij.

Biden zal zijn Aziatische bondgenoten moeten masseren. Al maanden probeert hij de banden met die landen te versterken, om samen een vuist te maken tegen de toenemende militaire en economische macht van Peking in de regio. Zowel in Japan, Zuid-Korea als Australië werd het bezoek betreurd. Vooral het feit dat hun smeekbede om het bezoek te schrappen in dovemansoren viel, schept er nieuwe twijfels of men wel echt op de VS kan rekenen als bondgenoot.

Ongerust Oekraïne

Rusland probeert ondertussen van de situatie te profiteren. Het schaarde zich onmiddellijk aan de zijde van “bondgenoot” China. De komende dagen komt er overleg om de banden te versterken als wapen “tegen het eigengereid optreden van de VS in de wereld”.

In de EU ziet men dat met lede ogen aan. In Oekraïne ook. Het was geen toeval dat president Zelinski woensdag China plots dankte voor de “neutraliteit” in het conflict. Onder Amerikaanse druk wijst China alle vragen om militaire hulp – vooral in de vorm van drones – vanuit Moskou af. De situatie rond Taiwan zou Peking van gedachte doen kunnen veranderen als wraak voor het bezoek.