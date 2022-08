Het roerige leven van Peter Gillis: hoe geloofwaardig is Massa is Kassa-ster nog?

Berucht én beroemd is de Nederlandse ondernemer Peter Gillis. Het lijkt erop dat de ‘Massa is Kassa’-ster een deel van zijn geloofwaardigheid is verloren, nu blijkt dat hij toch betrokken is geweest bij “een incident in privésfeer”. In mei werd een vermeende mishandeling nog stellig ontkend. Zou het Peter toch een beetje te heet onder zijn voeten worden? Het is niet de eerste keer dat er veel berichtgeving rondom de vakantieparkengigant is. Soms heeft het er alle schijn van dat zijn leven buiten de schijnwerpers boeiender is dan wat er in de realityserie op tv verschijnt.