Ruim 15.000 gevallen van apenpokken in Europa en 2 overlijdens

Tot nu toe zijn in Europa in totaal 15.624 gevallen van het apenpokkenvirus gemeld in 32 verschillende landen. Er overleden twee patiënten. Dat staat woensdag in een gezamenlijk rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In ons land zijn volgens het rapport al 482 mensen besmet met het virus. De zwaarst getroffen Europese landen zijn Spanje (4.577 besmettingen), het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (beide 2.724 gevallen).

Bijna alle gemelde gevallen zijn door laboratoriumonderzoek bevestigd (15.524 van de 15.624 gevallen).

LEES OOK. Meer en meer Belgen steken grens over voor pokkenvaccin

Ongeveer 41 procent van de patiënten is tussen de 31 en 40 jaar oud. Het gaat voornamelijk over mannen (99,1 procent).

Bijna alle patiënten (95 procent) kampten met huiduitslag. Ook had 65 procent te maken met symptomen als koorts, vermoeidheid, spierpijn, rillingen of hoofdpijn.

Slechts een klein deel van de patiënten, 399 gevallen of 5,6 procent, is opgenomen in het ziekenhuis. Drie onder hen zijn opgenomen op de afdeling intensieve zorg, maar voor een van hen was dat voor een andere reden dat de besmetting met het apenpokkenvirus. De twee andere gevallen die op intensieve zorgen werden opgenomen, zouden aan apenpokken zijn overleden. Eerder meldde de WHO al dat er in Spanje twee mensen gestorven zijn aan de apenpokken.

Enkele patiënten (41) waren gezondheidswerkers, maar ze zouden niet beroepsmatig blootgesteld zijn aan het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie activeerde op 24 juli het hoogste alarmniveau, de Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), om de strijd tegen apenpokken, ook bekend als simian orthopoxvirosis, op te voeren. De organisatie verwacht een stijging van het aantal sterfgevallen.