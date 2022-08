Bromfietser (20) overlijdt nadat hij obstakel omzeilt en op tegenligger knalt

Bij een ongeval langs de Kanaalweg in Ooigem is dinsdagavond een bromfietser om het leven gekomen. Het gaat om Gianni Taeldeman (20) uit Harelbeke. Hij reed met zijn bromfiets op het jaagpad ter hoogte van de Kanaalweg, toen hij plots een versperring opmerkte. Hij reed door de berm naar de rijweg om het obstakel te omzeilen en knalde volgens een getuige op een tegenligger.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 19.30 uur. Een man reed met zijn zwarte BMW langs de Kanaalweg richting Ingelmunster, toen hij botste met bromfietser Gianni Taeldeman (20) uit Harelbeke, die in de tegenovergestelde richting reed. De bromfietser had even voordien een versperring op het jaagpad opgemerkt ter hoogte van de Kanaalweg. Hij was door de berm naar de rijweg gereden om het obstakel te omzeilen en knalde op een tegenligger, aldus een getuige.

De bestuurder van de wagen bleef bij het ongeval ongedeerd, de bromfietser werd weggekatapulteerd en belandde meters ver van zijn verhakkelde voertuig op de weg. Gianni Taeldeman overleed aan zijn verwondingen.

Zijn moeder en stiefvader uit Wielsbeke waren woensdag te aangeslagen om te reageren op zijn overlijden.