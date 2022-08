Hartverwarmend: Harry Styles helpt fan om zijn vriendin ten huwelijk te vragen tijdens concert

Een optreden van Harry Styles in Lissabon werd zondag even onderbroken voor een speciaal moment. De Amerikaanse superster merkte in het publiek een spandoek op van een man genaamd Carl die vroeg of hij twee zinnen mocht zingen voor zijn vriendin Marianne. Na even twijfelen besloot hij toch zijn microfoon af te geven, met hartverwarmende taferelen tot gevolg. De man zong eerst op prachtige wijze enkele zinnen uit ‘Can’t Help Falling in Love’ van Elvis Presley, waarna hij Marianne ten huwelijk vroeg. De gevolgen laten zich raden: het publiek is door het dolle heen na het jawoord, en ook Styles zelf had een korte maar krachtige felicitatie voor het stel in petto.