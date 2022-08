Waanzinnige aankomst in Ronde van Burgos: Jumbo-Visma ‘profiteert’ van verschrikkelijke valpartij eigen renner en kleurt volledige podium

Jumbo-Visma heeft het weer geflikt, maar deze keer niet zoals ze het zelf gewild hadden. Timo Roosen won de tweede rit in de Vuelta a Burgos voor zijn ploegmaats Edoardo Affini en Chris Harper. De sprint werd net als in de Ronde van Polen in de slotkilometer verstoord door een massale valpartij vooraan in het peloton. David Dekker ging keihard tegen de grond en veroorzaakte zo een massale valpartij, waardoor zijn ploegmaats vrije baan kregen.