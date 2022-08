Massale valpartij in slotkilometer, Phil Bauhaus sprint naar zege in Ronde van Polen

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) heeft de vijfde rit in de Ronde van Polen gewonnen. De Duitser haalde het in een ontregelde sprint van de Fransman Arnaud Démare en de Duitser Nikias Arndt. Onze landgenoot Edward Theuns werd vijfde. De sprint werd in de slotkilometer verstoord door een massale valpartij vooraan in het peloton. In het algemeen klassement verandert er niets, de Colombiaan Sergio Higuita blijft leider. Donderdag staat de tijdrit op het programma en vrijdag volgt de slotetappe.

Woensdag kregen de renners tussen Lancut en Rzeszow 178,1 kilometer voor de kiezen. Sprinters waren op papier niet kansloos maar dan moesten ze, op 64 en 31 kilometer van de aankomst, wel twee beklimmingen van derde categorie overleven. Op tien kilometer van de finish lag bovendien nog een klimmetje van ruim twee kilometer aan vier procent.

De rit ging uitdraaien op een massaspurt, maar in de laatste kilometer dunde een omvangrijke valpartij het peloton uit. Bauhaus liet het niet aan zijn hart komen en snelde naar de zege. Hij bleef in de sprint de Fransman Arnaud Démare en de Duitser Nikias Arndt voor. De Duitser Max Kanter en Edward Theuns maakten de top vijf vol.

Morgen/donderdag mogen de renners zich als zesde etappe opmaken voor een individuele tijdrit van 11,8 kilometer tussen Szaflary en Wierch Rusinski, die tot een tweetal kilometer voor de finish in stijgende lijn gaat. De Ronde van Polen eindigt vrijdag met de zevende rit, van Valsir tot Krakow (177,8 kilometer). De Portugees João Almeida won de vorige editie maar stond ditmaal niet aan de start. De Belgen deden het de voorbije jaren prima in Polen. In 2020 won Remco Evenepoel, in 2017 was Dylan Teuns aan het feest en in 2016 toonde Tim Wellens zich de sterkste.

De finish:

De valpartij in de slotkilometer:

Uitslag rit 5

1. Phil Bauhaus

2. Arnaud Démare

3. Nikias Arndt

4. Max Kanter

5. Edward Theuns

6.- Jonathan Milan

7. Hugo Page

8. Ryan Mullen

9. Jacopo Guarnieri

10. Patrik Stosz