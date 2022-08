Jonge vader (33) die Francis (16) doodreed blijft aangehouden: “Hij is een hoopje ellende”

De 33-jarige Y.H., die maandagavond de zestienjarige Francis Aerts in Temse doodreed, blijft aangehouden. Dat heeft onderzoeksrechter in Dendermonde beslist. Volgens zijn advocaat beseft de man welk drama hij heeft aangericht en is hij “een hoopje ellende.”

De 33-jarige man die op maandagavond een zestienjarige jongen aanreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, beseft welke schade hij heeft aangericht. “Maar hij weet ook dat met dat besef de jongen niet terugkomt”, verklaarde zijn advocaat, Jan Van Lantschoot, na de raadkamer woensdagmiddag. Hij bevestigde dat zijn cliënt aangehouden blijft op basis van alle tenlasteleggingen: onopzettelijke doodslag, vluchtmisdrijf, drugs in het verkeer, alcoholintoxicatie, rijden in staat van dronkenschap en onaangepaste snelheid. Vrijdag moet hij opnieuw voor de raadkamer in Dendermonde verschijnen, die zal oordelen over zijn verdere aanhouding.

Volgens meester Van Lantschoot is zijn cliënt ontredderd en geschokt en begrijpt hij welk drama hij aangericht heeft, aangezien hij zelf een dochtertje van vijf jaar heeft. De 33-jarige man was maandagavond na zijn werk nog iets gaan drinken bij een vriend en reed daarna naar huis. Het is tijdens die rit dat hij de zestienjarige Francis aanreed. De tiener werd gegrepen en samen met zijn fiets over de omheining in de berm gekatapulteerd. Hij overleed ter plekke.

De bestuurder stopte niet en kwam enkele kilometers verderop tot stilstand door een botsing met een verlichtingspaal. Uit een eerste ademtest bleek dat de man 2,76 promille alcohol in zijn bloed had, wat betekent dat hij zeker meer dan vijftien glazen alcohol op had. Daarenboven legde hij ook een positieve speekseltest af, wat wijst op het gebruik van drugs.

“Drank en drugs zijn inderdaad de oorzaak van dit drama”, zei de advocaat. Hij verduidelijkte dat zijn cliënt niet doorhad dat hij de jongen had aangereden, anders was hij zeker gestopt. “Het licht is uitgegaan. Hij herinnert zich de zaken nog erg fragmentarisch. Maar nu dringt het wel allemaal door. Hij is een hoopje ellende. Hij heeft veel spijt en zal zelf veel tijd nodig hebben om hier door te geraken.”

