Bewoners WZC De Vierde Wand spelen hoofdrol in montage van Videofilmclub Genk

Op 20 juli werden deze interviews vertoond in de brasserie van de Vierde Wand. Ook werden er filmpjes van en over Genk geprojecteerd zoals filmpjes van de koolmijn, de O-Parade, Labiomista en de Genkse beiaard. Deze activiteit was een zeer groot succes. De bewoners, verpleegsters en directie van De Vierde Wand waren zeer tevreden en hopen op een herhaling. De Genkse videofilmclub is van plan om ook de andere rusthuizen in Genk te contacteren om deze activiteit voor te stellen.