Matt (wie kent hem niet) Simons draait namens Woodpack Wanderers de bal voor het doel tijdens een duel in 2017. — © Getty Images

De twee - enige - ploegen worden samengesteld zoals vroeger op het schoolplein gebeurde. En wie in de winter een speler van de concurrent wil overnemen moet daar ongeveer twee halve liters bier voor betalen. Welkom in de Isles of Scilly Football League.