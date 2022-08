Team Antwerp derde in Canada, Dennis Donkor na succesvol debuut in Brussels mee naar Mongolië

Het zijn succesvolle weken en op verschillende locaties voor het 3X3 project van Team Antwerp. In het Canadese Edmonton en op de ABA Challenger werd Team Antwerp derde en Team Merksem zesde. Dennis Donkor debuteerde met Team Antwerp in Brussel en won de Crelan Masters. Hij zit meteen in de selectie voor de Energy Sukhbaatar Challenger in Mongolië komend weekend.

Op de ABA Challenger in het Canadese Edmonton eindigde Team Antwerp (Nick Celis, Caspar Augustijnen, Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort), na onder meer winst in de kwartfinale tegen … Team Merksem, derde en cashte maar liefst 6.000 dollar. Team Merksem, met Jonas Foerts, Lander Kuijt, Owen Soontjes en Matts De Keuster, legde op hun eerste challenger beslag op een mooie zesde stek.

Op hetzelfde moment kwam Team Antwerp ook in actie op eindfase van de Crelan Masters en in Brussel. De debuterende Dennis Donkor, Bryan De Valck, Killian Van Den Langenbergh en Wout Verborgt wonnen onder meer van Team Namur, Team Lier en in de halve finale van Swish Brussels. In de finale zegevierde Team Antwerp na een felle strijd met 13-11 van thuisploeg Brussels. Goed voor een cheque van 1.000 euro en een ticket voor de World Tour in Lausanne (19/20 augustus).

Nick Celis, Thibaut Vervoort, Dennis Donkor en Bryan De Valck reizen vandaag naar de andere kant van de wereld en zijn zaterdag en zondag aan de slag op de Energy Sukhbaatar Challenger in Mongolië. De winnaar casht 15.000 dollar en de winnaar en nummer 2 zijn geplaatst voor de World Tour en Montreal (Canada, 3 en 4 september).