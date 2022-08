Belgian Lion Jean Salumu naar Poolse Trefl Sopot

Jean Salumu is momenteel met de Belgian Lions in Finland in volle voorbereiding op de start van de WK-kwalificatieronde (25 en 28 augustus) en het EK (1-18 september). De ex-speler van Leuven Bears en Oostende verliet in 2018 België en trok naar het buitenland. Op zijn palmares flikkerden 7 titels en 8 keer winst in de Beker van België met Oostende. Hij werd in 2018 ook uitgeroepen tot Belgische Speler van het Jaar, organisatie van Het Nieuwsblad, en MVP (alle nationaliteiten). Hij was de eerste Belg die tot MVP werd uitgeroepen.

In het buitenland was de Oost-Vlaming actief bij Sakarya (Turkije), Varese en Pistoia in Italië, Rasta Vechta (Duitsland) en Châlon-Reims in Frankrijk. Hij telt 57 selecties voor de Belgian Lions en was op de EK’s van 2015 en 2017 van de partij.

Jean Salumu tekende nu een contract bij het Poolse Trefl Sopot. Na de Turkse BSL, de Italiaanse Serie A, de Duitse Bundesliga en de Franse Pro A vormt de Poolse EBL een nieuwe uitdaging voor de Belgische en 1m93 grote forward.