Gigantisch zinkgat van 200 meter diep ontstaan nabij kopermijn in Chili

De Chileense autoriteiten onderzoeken een gigantisch zinkgat dat zaterdag is ontstaan vlakbij een kopermijn in de buurt van Tierra Amarilla, ongeveer 665 km ten noorden van de hoofdstad Santiago. Luchtbeelden tonen een put met een diameter van ongeveer 25 meter. De nationale dienst voor geologie en mijnbouw Sernageomin berekende dat het zinkgat een diepte van wel 200 meter heeft.

“We hebben daar beneden geen materiaal gedetecteerd, maar we hebben wel de aanwezigheid van veel water gezien”, verklaarde David Montenegro, de directeur van Sernageomin.

Het gebied rond het zinkgat, een braakliggend terrein aan de rand van de mijnsite, werd afgesloten. Lundin Mining, dat de kopermijn exploiteert, stelde maandag in een verklaring het zinkgat geen gevolgen had voor arbeiders, de infrastructuur en de werking van de mijn en dat het zinkgat “stabiel was gebleven” in omvang.

Als preventieve maatregel zijn “de ontwikkelingswerkzaamheden in een gebied van de ondergrondse mijn van Alcaparrosa tijdelijk opgeschort”, aldus het bedrijf.

Lundin Mining zei dat er een technische analyse aan de gang is om te achterhalen hoe het enorme zinkgat kon ontstaan. “Het dichtstbijzijnde huis is meer dan 600 meter verwijderd, terwijl alle bevolkte gebieden of openbare diensten zich op bijna een kilometer afstand van de getroffen zone bevinden.”

Het zinkgat is ontstaan vlakbij het plaatsje Tierra Amarilla (bovenaan). — © REUTERS

Cristian Zuniga, de burgemeester van Tierra Amarilla, een gemeente met zo’n 13.000 inwoners, vraagt dat de zaak snel opgehelderd wordt. “We willen weten of de instorting een gevolg is van mijnbouwactiviteiten of van iets anders.”

Chili is ‘s werelds grootste koperproducent, verantwoordelijk voor een kwart van het wereldwijde aanbod.