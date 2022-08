Een escape room in openlucht of op de trappers: drie fiets- en wandelgames in Limburg voor jong en oud

Insane Game fietsroute in het Maasland

Insane Game Maasland Madness is het nieuwste zomerspel van Scapegoat en biedt een uniek fietsavontuur langs het fietsroutenetwerk in Limburg. Met je eigen team, een notitieboekje en QR-code op zak fiets je van opdracht naar opdracht en geniet je 30 kilometer lang van het mooie Maasland. Ga jij de escaperoomervaring in openlucht aan? Schrijf je dan snel in samen met je familie, vrienden of collega’s.

Deze fietsroute loopt tot september doorheen het Maasland, met Maasmechelen als gastgemeente. Geschikt voor teams tussen 2 en 8 personen. Deelnemen kost 87 euro per persoon. Een fiets kan je ook ter plaatse huren. Meer info: www.insanegame.be

© Scapegoat

Escape wandelingen in Sint-Truiden, Hasselt en Diepenbeek

Vorig jaar kwamen Diepenbekenaar Kobe Heleven en zijn Turnhoutse vriend Kris Belmans met het unieke concept: een escaperoom máár dan buiten. Zo kan je ondertussen ontsnappen uit Hasselt, Sint-Truiden of Diest na een wandeling van om en bij de 4 kilometer. Je krijgt een kaart met een route die jij en je teamgenoten moeten volgen doorheen de stad die jij verkiest. Onderweg kom je allerlei puzzels en raadsels tegen, meestal in vitrines van winkels, die je zal moeten zoeken en kraken om het spel tot een goed einde te brengen.

Deze wandelingen kan je boeken in Sint-Truiden, Hasselt en Diepenbeek voor groepjes tot en met 4 personen. Het kost 25 euro per groep en duurt zo’n 2 uur. Meer info: www.escapefun.be

© Escape Fun

Kindervriendelijk Emma en Otis-gezinswandeling in Tongeren

Deze fijne gezinswandeling voor kindjes tussen 4 en 7 jaar is gebaseerd op het exclusieve boek ‘Emma en Otis vinden een muntje’ van de bekende kinderauteur en -illustratrice Liesbet Slegers. Tijdens de gezinswandeling in Tongeren gaat ook jouw kind het avontuur aan. Met een echt ‘Emma en Otis’-rugzakje gevuld met allerlei spulletjes proberen jullie onderweg acht opdrachten te voltooien en maakt je kind kennis met de wereld van de archeologie. Ben je ook al benieuwd welke beloning er op het einde op jou wacht?

Start- en eindpunt Via Julianus 2, Tongeren (Bezoekerscentrum Toerisme Tongeren). Deze wandeling wordt gratis aangeboden tot midden september. Meer info: www.pcce.be