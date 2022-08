Artsen Zonder Grenzen: “Hoog risico op nog meer doden in Middellandse Zee”

Er bestaat een hoog risico op nog meer dode migranten in de Middellandse Zee. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen (AZG). De ngo eist een adequate, door de staat geleide en proactieve opsporings- en reddingsvloot in het centrale Middellandse Zeegebied en een snelle en adequate reactie op alle noodoproepen.

Op vijf dagen tijd redden de reddingsschepen Geo Barents van AZG en de Ocean Viking van SOS Mediterranee zestien boten met vluchtelingen in nood. “Zonder de aanwezigheid van civiele opsporings- en reddingsmiddelen in het centrale Middellandse Zeegebied, zouden de kinderen, vrouwen en mannen die tijdens deze operaties werden gered, aan hun lot zijn overgelaten in de internationale wateren voor de kust van Libië”, benadrukt Juan Matias Gil van AZG.

Sinds het begin van het zomerseizoen heeft het team van AZG drie missies op zee uitgevoerd. “Door de noodtoestand hebben we momenteel 659 mensen aan boord van de Geo Barents, wat boven de scheepscapaciteit is. Wij kregen steeds meldingen van boten in nood die niet werden beantwoord of spotten zelf boten in nood vanaf onze brug. De civiele organisaties moeten het dodelijke gebrek aan door de staat geleide opsporings- en reddingsvloot opvangen, maar hebben simpelweg niet genoeg middelen gezien de behoeften”, aldus Gil.

Er moet volgens hem meer zoek- en reddingscapaciteit in het centrale Middellandse Zeegebied komen. “Hoewel de Europese autoriteiten niet bereid zijn hun plicht te vervullen om mensen op zee te redden, vertragen ze ook de ontscheping van geredde mensen door ngo’s. Dit onnodige dagen wachten put de geredde mensen uit: ze hebben de Middellandse Zee overleefd, maar in plaats van veiligheid te vinden, moeten ze dagenlang wachten aan de gesloten poorten van Europa om hun mensenrechten gerespecteerd te zien worden”, luidt het.