Zes voertuigen betrokken bij spectaculair ongeval op E34 richting kust, drie mensen raken gewond

Ter hoogte van Zelzate-Oost en Wachtebeke is de E34 een tijdlang volledig versperd geweest in de richting van de kust na een ongeval met een vrachtwagen. Bij het ongeval raakten twee personen zwaargewond, een iemand liep lichtere verwondingen op. “Vermijd de omgeving”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Kort voor 12 uur reed een vrachtwagen ter hoogte van Zelzate in op de file die er – omwille van het mooie weer – stond richting kust. Het gaat om een zwaar verkeersongeval waarbij twee zwaargewonden en één lichtgewonde zijn gevallen. Twee slachtoffers moesten uit een wrak bevrijd worden.

“Bij de botsing raakten uiteindelijk ook nog twee personenwagens en een camper betrokken”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De hulpdiensten zijn al ter plaatse.” In totaal waren vier personenwagens, een vrachtwagen en een mobilhome betrokken. (Lees hieronder verder)

Water

De brokstukken lagen over honderden meters verspreid en de snelweg werd een tijdlang volledig afgesloten. Aankomend verkeer moest de snelweg verlaten in Moerbeke, maar brandweerzone Centrum laat rond 13.40 uur weten dat één rijstrook inmiddels opnieuw in gebruik is genomen. Het Rode Kruis kwam ter plaatse om water te bedelen aan mensen in geblokkeerde voertuigen tussen Moerbeke en het ongeval.

Kort na het ongeval stond er al een file van een vijftal kilometer. “En die groeit nog altijd aan”, aldus Bruyninckx. “Wij raden iedereen die nu nog richting kust vertrekt, aan om niet via de oude expresweg te gaan, maar via de standaardomleidingen.”

Verkeer dat van Antwerpen richting Brugge gaat, wordt aangeraden om via de E17 te rijden.

Verkeer dat van Antwerpen richting Zeebrugge gaat, wordt aangeraden om eerst via de E17 en vervolgens via de E40 te rijden.

Verkeer dat van het knooppunt Beveren gaat in de richting van Gent, wordt aangeraden om via de E17 te rijden.

Plakkerige smurrie

De Gentse brandweer moest woensdagmiddag ook uitrukken naar de Kennedylaan in Zelzate, om er een “plakkerige smurrie” te verwijderen. Het gaat om een lijmspoor dat door een onbekend voertuig is achtergelaten. Het goedje begon ter hoogte van de Rijkswachtlaan te lekken.

De lijmresten moeten met een hogedrukreiniger verwijderd worden. Met warm water wordt het wegdek proper gemaakt. Dat is een taak die nog uren in beslag zal nemen, zegt de brandweer. Er zijn signalisatiewagens ter plaatse gekomen maar het verkeer kan langs een rijstrook passeren.