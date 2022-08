Voetbalclub Bregel Sport heeft een samenwerkingsakkoord voor jongeren gesloten met de Turkse eersteklasser Antalyaspor, die vorig seizoen vijfde eindigde in de Turkse Superliga. Murat Aydogan is de bezieler van het project. “Ik ben de brug voor Turkse jongens van hier die in Turkije op hoog niveau hun kans willen gaan”, zegt de ondervoorzitter van de Genkse eersteprovincialer.