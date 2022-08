Transfer is binnen voor Quinten Hermans: Looienaar trekt naar Alpecin-Deceuninck

Kragh Andersen en Groves tekenden tot eind 2024, Hermans en Plowright verbinden zich nog een jaar langer aan Alpecin-Deceuninck.

Intermarché-Wanty-Gobert, de huidige werkgever van Hermans, selecteerde de 27-jarige renner niet voor de Tour de France en dat leek te maken hebben met zijn nakende overgang. Eerder dit seizoen maakte Hermans indruk met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een ritzege en een derde plaats in de eindstand in de Baloise Belgium Tour. Ook in de Ronde van Polen kon de Looienaar zich verschillende keren tonen aan het publiek.

Kragh Andersen komt over van Team DSM. De 27-jarige Deen heeft onder meer twee ritten in de Tour op zijn palmares. Verder won hij Parijs-Tours en een etappe in Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland en de BinckBank Tour.

Groves ruilt Team BikeExchange-Jayco dan weer in voor het team van de broers Roodhooft, terwijl Plowright de deur bij het continentale team van Groupama-FDJ achter zich dichttrekt.