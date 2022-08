PostNL biedt in Nederland al zijn postbezorgers vast contract aan

PostNL biedt in eigen land alle postbezorgers een vast contract aan. Het gaat om zowel werknemers die al in dienst zijn van het postbedrijf, als werknemers die nieuw in dienst komen. Daarmee worden ruim 1.000 tijdelijke contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.

Bob van Ierland, directeur post bij het bedrijf, zegt deze stap te zetten om medewerkers meer zekerheid te bieden. “Met het vooruitzicht van een vast contract hopen we ook nieuwe postbezorgers te kunnen enthousiasmeren om bij ons te komen werken. Dat is hard nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt”, zegt hij in een toelichting.

Een woordvoerster geeft aan dat door de personeelstekorten de postbezorging “piept en kraakt”. PostNL heeft tussen de 1.300 en 1.500 postbezorgers extra nodig. Het gebeurt dat door de tekorten post soms een dag te laat wordt bezorgd. “We hebben echt mensen nodig”, klinkt het. PostNL kwam eerder al met een welkomstbonus van maximaal 250 euro in sommige gebieden voor nieuw personeel, maar dat heeft nog niet genoeg geholpen. “Er zijn creatieve maatregelen nodig en we denken dat dit kan helpen.”

De vakbond FNV betwijfelt of de vaste contracten gaan helpen tegen het personeelstekort. Bovendien is de problematiek van flexwerk groter in de sorteercentra en bij de pakjesbezorgers, maar daarover wordt woensdag niets gezegd, klinkt het.

In totaal werken bij PostNL ruim 37.000 mensen. In juni sloot PostNL een akkoord met vakbonden over een loonsverhoging van 8 procent verspreid over twee jaar voor de bijna 16.500 postbezorgers van het bedrijf. Maar FNV wil een uurloon van minimaal 14 euro, wat volgens de vakbond meer zal helpen tegen het personeelstekort.

Bpost in België werkt vooral met personeel in vaste dienst. Concurrenten zoals PostNL doen voor de bedeling van pakjes wel vaker een beroep op onderaannemers.