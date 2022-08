Een bank voor tieners. Ziedaar wat Morgan Wirtz, een voormalige zeiler, twee jaar geleden uit de grond stampte. De 23-jarige Brusselaar is vandaag CEO van Rise en werd door Forbes opgenomen in de lijst met 30 in de gaten te houden personen onder de 30 jaar. “Stel jezelf de vraag: is dit een aankoop die lang meegaat, is dit iets wat waarde heeft voor mij?”