Bizar: eiland drijft tijdens de ochtend rond op meer, maar staat ‘s middags weer netjes op zijn normale plek

Een dorpje in Indonesië is al jaren een trekpleister voor toeristen die een bizar fenomeen willen zien. Een stukje eiland, waar zelfs bomen, gras en struiken op groeien, komt ’s morgens vroeg los van de bodem en drijft dan over het meer. In de middag drijft het dan weer terug naar zijn originele plaats. En als toeristen of bewoners het meer willen oversteken, dan gebruiken ze gewoon het eiland.