Carlo Ancelotti heeft een nieuwe rol in gedachten voor Eden Hazard

Carlo Ancelotti wil Hazard onder meer inzetten als alternatief voor Karim Benzema. Onze landgenoot zou dan als valse negen gebruikt worden als de Franse spits niet speelt. Dat onthult de Spaanse sportkrant AS.

Hazard begint zijn vierde seizoen bij Real Madrid met een propere lei. Weg is het plaatje in zijn enkel dat hem de voorbije jaren hinderde. De Rode Duivel is pijnvrij en in de oefenpot tegen Juventus zaterdag bereidde hij met een knappe actie een treffer van Marco Asensio voor.

Zijn favoriete positie op links is iongenomen door Vinicius Jr. en op rechts is Rodrygo eerste keus, maar Karim Benzema wordt in december 35 en Carlo Ancelotti houdt er rekening mee dat hij voorzichtig met hem zal moeten zijn in seizoen met een WK in de wintermaanden.

Met Borja Mayoral heeft Ancelotti een diepe spits als vervanger voor Benzema, maar Hazard kan hem andere tactische mogelijkheden geven.

Door Hazard niet alleen te gebruiken als invaller voor Vinicius, maar ook voor Karim Benzema, zou hij meer speelminuten kunnen krijgen. Daarvoor moet Hazard wel een nieuwe rol aannemen, die van teruggetrokken spits, de zogenaamde valse negen. Hazard speelde wel al eens occasioneel op die positie, maar het was nooit echt zijn vaste rol.