Filippo Ganna blijft INEOS Grenadiers trouw tot 2027

Ganna’s vorige contract zou eind 2023 aflopen. Hij rijdt sinds 2019 voor INEOS. Daarvoor kwam hij twee jaar in actie voor UAE Team Emirates.

Naast twee wereldtitels in het tijdrijden heeft Ganna ook een olympische titel in de ploegachtervolging op zijn palmares, net als vijf wereldtitels op de piste. Hij won zes etappes in de Giro, twee in Tirreno-Adriatico en een in Critérium du Dauphiné, UAE Tour en BinckBank Tour.

“Het is opwindend om deel uit te maken van dit team, niet in het minst door de manier waarop we doelstellingen benaderen en de hoeveelheid moeite die in onze ontwikkeling en uitrusting wordt gestoken”, stelt Ganna op de website van INEOS Grenadiers. “Alles is gebaseerd op het doel om ons sneller te laten gaan. (...) Als er zoveel toewijding is van iedereen om je heen, dan wil je er gewoon voor gaan en alles geven. Er is nog genoeg om op te focussen voor de rest van dit seizoen en voor volgend jaar, en het is zo belangrijk dat ik die steun achter me heb. Ik kijk er naar uit om meer van mijn carrière bij dit team door te brengen.” (belga)