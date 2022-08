President Sri Lanka zegt dat het land “in groot gevaar” is nu crisis aanhoudt

Sri Lanka wordt geconfronteerd met “een ongekend groot gevaar” in het licht van een aanhoudende economische crisis en brandstoftekorten die tot zeker eind dit jaar zullen aanhouden. Dat heeft president Ranil Wickremesinghe woensdag gezegd in het parlement.

Het land met 22 miljoen inwoners kampt met een diepe economische crisis en lijdt al maanden onder een tekort aan voedsel, brandstof, grondstoffen en geneesmiddelen door een gebrek aan deviezen om de essentiële import te financieren. Het land kwam in april zijn buitenlandse schuld van 51 miljard dollar ook niet na. Begin juli leidden enorme protesten tot het vertrek van president Gotabaya Rajapaksa, die naar Singapore vluchtte en ontslag nam.

De 73-jarige Wickremesinghe herhaalde zijn oproep aan alle partijen in het parlement om een “eenheidsregering” te vormen. “Het land kan zich alleen uit de economische afgrond trekken waarin het is gestort als we deze uitdaging samen als één volk aangaan”, voegde hij eraan toe.

De inflatie in Sri Lanka bedroeg in juli officieel 60,8 procent, maar onafhankelijke economen zeggen dat zij ruim boven de 100 procent ligt. De Sri Lankaanse roepie heeft dit jaar meer dan de helft van zijn waarde verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar.