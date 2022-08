Vastgoedmagnaat Paul Gheysens krijgt geen vergunning voor “grootste vastgoedproject ooit in Vlaanderen”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert om een omgevingsvergunning uit te reiken voor het golfproject in Knokke-Heist van vastgoedmagnaat Paul Gheysens (71). “De geplande wijzigingen zullen een te grote verstoring meebrengen”, luidt het bij Demir. “De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder bunker shot is dit dossier niet recht te trekken.”

Leisure Property Invest, een van de vennootschappen van Gheysens, zag het groots. Het bedrijf wilde in Knokke-Heist “het grootste vastgoedproject ooit in Vlaanderen” realiseren. Dat project omvatte een eco-golfterrein van 18 holes voor internationale wedstrijden, een executive parcours van 9 holes, een clubhuis met een driving range of oefenterrein,… op een terrein van 120 hectare. Daarnaast wilde de aanvrager een golfhotel realiseren met 150 kamers en 200 luxesuites met een oppervlakte tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een 90-tal flats voor de werknemers van het complex.

Maar de plannen moeten - voorlopig toch al zeker - even in de koelkast, nu minister Demir weigert om een omgevingsvergunning uit te reiken. Demir meent dat de geplande ophogingen van het terrein in strijd zijn met de bescherming van het polderlandschap en de afwateringsstructuur die voorzien zijn in de geldende ruimtelijke plannen. “De polders zijn er voor iedereen. Voor mij gaat dit over het algemeen belang en het vrijwaren van de typische kenmerken van het open en vlakke polderlandschap in West-Vlaanderen. De voorliggende aanvraag in haar huidige vorm vergunnen is vanuit dat oogpunt niet mogelijk”, zegt de minister.