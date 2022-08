Daar gaan we weer: de ruzie tussen de Kardashians en Taylor Swift is nog niet voorbij

Kardashian-Swift. Wanneer je de twee namen in combinatie met elkaar uitspreekt, weet je meteen hoe laat het is. Sinds Kanye West in 2009 Swifts acceptatietoespraak op de MTV Video Music Awards onderbrak, dondert het geregeld tussen de Kardashians en Taylor Swift. Wat begon als ‘sad kitten’ is intussen uitgedraaid op een ware vete en Khloé Kardashian gooide deze week weer olie op het vuur.

Om de grap van Khloé te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Enkele dagen geleden verscheen er namelijk een studie van het digitale marketingbedrijf Yard waaruit zou blijken dat Swifts privéjet sinds januari 8.293,54 ton CO2 uitgestoten zou hebben, waarmee de zangeres het slechter zou doen dan om het even welke andere celebrity.

Twee weken eerder waren echter alle ogen gericht op Kylie Jenner, lid van de Kardashian-familie. Zij nam namelijk een privéjet voor een traject van Camarillo naar Van Nuys, oftewel 17 minuten vluchttijd. Enkele dagen later postte ze bovendien een foto van haarzelf en vriendlief Travis Scott, poserend voor hun twee privéjets, met als bijschrift “Wil je de mijne of de jouwe nemen?” En dat viel niet in goede aarde online.

Khloé Kardashian heeft nu het vermoeden doen rijzen dat Kris Jenner de aandacht wou afleiden van Kylie Jenner door de media in de richting van Taylor Swift te leiden. Ze likete namelijk een meme die werd gepost door het fanaccount Kardashian Social waarin werd gesuggereerd dat de Kardashian-matriarch achter de ‘ontdekking’ zou zitten. Of er wat van waar is, zullen we wellicht nooit weten, maar de vete duurt voort ...