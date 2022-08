Amazon-docu onthult bizarre methodes van Arsenal-coach Mikel Arteta: “Ik wil dat jullie je ogen sluiten en elkaars energie voelen”

Amazon heeft de eerste drie afleveringen van de docuserie “All or nothing” over Arsenal voorgesteld. Centrale figuur daarin is de jonge Spaanse coach Mikel Arteta, die in 2021-2022 moeilijke momenten kende, maar uiteindelijk toch beslag wist te leggen op een vijfde plaats. Met opmerkelijke methodes, zo blijkt. Zo liet hij zijn jonge ploeg tijdens de voorbereiding op de match op Liverpool trainen terwijl uit luidsprekers “You’ll never Walk Alone” knalde.