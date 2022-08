Gezien op ‘Love Island’ en bij de Kardashians: dit jaar dragen we onze bikini ondersteboven

Hoewel een deelname aan Love Island niet voor iedereen is weggelegd, kunnen we er niet omheen dat het populaire realityprogramma heel wat invloed heeft. In de Britse versie van het format werden de deelnemers dit seizoen bijvoorbeeld volledig in tweedehands kleding gehesen, wat het aantal zoekopdrachten naar pre-loved outfits met 50 procent deed stijgen. Een andere opvallende trend die we zagen terugkomen in het programma: de omgekeerde triangelbikini.

De triangelbikini is zo’n beetje de little black dress van het badkledinguniversum. Twee driehoekjes, vier stukjes touw, en meer moet dat niet zijn. Ze komen in allerlei kleuren, maar de vorm is steevast dezelfde. En eerlijk, we zouden er zelf niet opgekomen zijn om de klassieke bikini op een alternatieve manier te stijlen.

Ondersteboven

Nochtans is dat precies wat de deelneemsters van Love Island deden en het idee is niet nieuw. Ook de Kardashians werden al meermaals met de trend gespot en zetten zo duidelijk de toon voor een omgekeerde zomer. Praktisch gezien is de styling erg makkelijk. De touwtjes die normaal gezien rond je nek gaan, bind je nu rond je middel en omgekeerd. Meer is er niet aan. Het voordeel ervan is dat je borsten een kleine lift krijgen en dat je mogelijks een streepje underboob toont, wat zorgt voor een tikkeltje extra pit.

Hoewel de trend dus erg makkelijk toe te passen is met eender welke triangelbikini, kan je bij veel merken – waaronder Abercrombie & Fitch – tegenwoordig ook een expliciet omgekeerde bikini kopen mocht je dat makkelijker vinden.